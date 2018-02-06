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Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Mehmet Davut Aykan'a sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aykan, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aykan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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