Şanlıurfa'da otoyolda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi Alınan bilgiye göre, İbrahim Demir yönetimindeki 63 LM 825 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 97. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.