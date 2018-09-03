Şanlıurfa'da otoyolda seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Alınan bilgiye göre, İbrahim Demir yönetimindeki 63 LM 825 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 97. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeyken alev aldı.
- AA
Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı araçtaki alevler, yol kenarında bulunan tarlaya sıçradı.
Yer yer 5 metreye kadar yükselen alevlerin neden olduğu duman yüzünden otoyoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı.
Tarla ve otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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