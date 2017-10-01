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Şanlıurfa'da patlayan trafo alev alarak yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Narlıkaya kırsal mahallesindeki trafonun alev alarak yanması köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıkaya kırsal mahallesinde bulunan elektrik trafosu, tüketime dayanamayarak patlayıp alev aldı.

Trafonun alev aldığını gören mahalle sakinleri, durumu elektrik dağıtım şirketine bildirdi. Trafoda meydana gelen patlama nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden elektrik kurumu ekipleri, gerekli çalışmayı başlattı. 

Yangını korkuyla izleyen bazı köylüler, olayı an be an cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

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