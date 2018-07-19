Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı
Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan 1 buçuk tonluk boğa, seyir halindeki motosikleti boynuzlarıyla devirerek trafiği birbirine kattı. Boğa, polisler tarafından Fırat Köprüsü üzerinde yakalandı.
- İHA
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilk boğa vakası Şanlıurfa’da yaşandı.Traktörle ahıra götürülürken içinden atlayarak sahibinin elinde kaçan boğa şehir içinde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.
Öfkeli boğa, trafikte seyir halinde olan bir motosiklete saldırarak farını kırdı. Motosiklet sürücüsü boğanın saldırısından kaçarak canını kurtardı.
DEMİR KORKULUKLARA BAĞLANDI
İtfaiye ve polis ekipleri tarafından Fırat Köprüsünde etrafı sarılan boğa, boynuna ip geçirilerek köprünün demir korkuluklarına bağlandı.
Ekipler bağladıkları boğanın yanına uzun süre yaklaşmaya cesaret edemedi. Boğa, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.
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