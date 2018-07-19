Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan 1 buçuk tonluk boğa, seyir halindeki motosikleti boynuzlarıyla devirerek trafiği birbirine kattı. Boğa, polisler tarafından Fırat Köprüsü üzerinde yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilk boğa vakası Şanlıurfa’da yaşandı.Traktörle ahıra götürülürken içinden atlayarak sahibinin elinde kaçan boğa şehir içinde vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Öfkeli boğa, trafikte seyir halinde olan bir motosiklete saldırarak farını kırdı. Motosiklet sürücüsü boğanın saldırısından kaçarak canını kurtardı.

DEMİR KORKULUKLARA BAĞLANDI

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından Fırat Köprüsünde etrafı sarılan boğa, boynuna ip geçirilerek köprünün demir korkuluklarına bağlandı.

Ekipler bağladıkları boğanın yanına uzun süre yaklaşmaya cesaret edemedi. Boğa, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

PKK´nın mühimmat deposunun yerle bir edilme anı

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

Oktar ve grubuna yönelik başsavcılıktan 16 sayfalık açıklama

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA