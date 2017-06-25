Şanlıurfa'da saman yüklü kamyonda 710 kilo esrar ele geçti
Şanlıurfa'da polisin yol kontrolü sırasında aranana saman yüklü kamyondan esrar çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü yaparken durumundan şüphelendikleri Mehmet Ç. yönetimindeki 63 YP 212 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı.
710 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı aramada kamyonun kasasında samanların altında çuvallar içerisine gizlenmiş 710 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, sürücü Mehmet Ç. ile yanında bulunan Olgun B.'yi gözaltına alındı.
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