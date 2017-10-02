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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde Bekir D. ile isimi henüz belirlenemeyen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
 
Bekir D'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 2 kişi ile yolda geçen bir kadın yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaralıya kentteki hastanelere kaldırdı.
 
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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