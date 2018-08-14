Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sokaktan geçen biri çocuk 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şıh Maksut Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Tarafların birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu sokaktan geçen Ali Kaymaz, Mehmet Emek (8), Bekir ve İhsan Yayla yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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