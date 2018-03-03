Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, otomobilde silahla öldürülmüş olarak bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi'nde park halindeki 06 PG 810 plakalı otomobil içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde, vücudunda mermi izine rastlanan Selim Karadağ'ın (41) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimden bu yana bir sıkıntı dikkatimi çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geldiğimden bu yana bir sıkıntı dikkatimi çekti

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

İşte 'kırmızı' derbiden hiç görmedikleriniz...

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Amerikan askerine verilen 56 kiloluk çantanın sırrı ne?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA