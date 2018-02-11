Şanlıurfa’da su tartışması kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesine bağlı Düzova kırsal mahallesinde iddiaya göre, tarla sulaması yüzünden iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından Sabri K. (55) otomobilinde bulundurduğu av tüfeği ile ağabeyi İsmail K.'yi (65) karın kısmına ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan İsmail K., olay yerine çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada tedavi altına alınan İsmail K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Sabri K.’nın yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.