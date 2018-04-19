Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, ilçenin Salık Mahallesi'nde evinin yakınında oyun oynayan 8 yaşındaki Halil Olgaç, dengesini kaybederek su kanalına düştü.
Çocuğun kanala düştüğünü gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü sualtı polisleri ve jandarmanın kanalda yaptığı çalışmada Olgaç'ın cesedi, düştüğü yerin 4 kilometre aşağasında bulundu.
Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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