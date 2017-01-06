Şanlıurfa’da şüpheli paket alarmı
Suruç ilçesinde bir duvarın dibine bırakılan çanta bomba şüphesiyle fünye ile patlatıldı.
- İHA
Gece saatlerinde İlçe Postanesi yakınlarında duvarın dibinde çantayı fark eden vatandaşlar bomba şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra Şanlıurfa merkezdeki bomba imha uzmanlarına haber verildi. Bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı çantanın boş olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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