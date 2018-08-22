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Şanlıurfa'da "telefon dolandırıcısı" bayram ziyaretinde yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradığı 9 kişiyi, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla aranan M.Ç'nin bayram ziyareti için Akçakale ilçesinde bulunan baba evine geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda M.Ç'yi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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