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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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