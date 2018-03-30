Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerine yönelik Yeni ve Adnan Menderes mahallelerinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aranan adreslerdeki Suriye uyruklu V.D., S.A., D.U., Ş.İ., S.M. ve K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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