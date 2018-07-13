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Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Şanlıurfa'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya aracılığıyla terör örgütü "PKK/KCK/PYD/YPG'nin propagandasını yaptıkları, devleti ve anayasayı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramaların ardından 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, örgüt renklerini taşıyan bez parçası, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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