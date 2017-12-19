Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Rasim Kara yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 63 TB 301 plakalı otomobil Şanlıavşar mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kara ve Yılmaz'ın yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozava Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı kent merkezinde bulunan Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.