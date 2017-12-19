Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
- AA
Rasim Kara yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 63 TB 301 plakalı otomobil Şanlıavşar mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler Kara ve Yılmaz'ın yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozava Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan 2 yaralı kent merkezinde bulunan Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.