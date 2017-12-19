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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

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Rasim Kara yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 63 TB 301 plakalı otomobil Şanlıavşar mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Kara ve Yılmaz'ın yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozava Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı kent merkezinde bulunan Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.

 

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