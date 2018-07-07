Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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