Şanlıurfa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
- AA
İsmet Teksöz'ün kullandığı 06 YOA 09 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Suruç bağlantı yolunun 6. kilometresinde, Müslüm Katırtaş yönetimindeki 27 J 694 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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