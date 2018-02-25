Şanlıurfa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İsmet Teksöz'ün kullandığı 06 YOA 09 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Suruç bağlantı yolunun 6. kilometresinde, Müslüm Katırtaş yönetimindeki 27 J 694 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.