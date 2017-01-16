Şanlıurfa´da tüp patlaması paniğe neden oldu

Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Damdam'a ait evin mutfağında meydana geldi. İddiaya göre mutfaktaki piknik tüpünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle camları kırılan mutfakta hasar oluştu ve küçük çaplı yangın çıktı. Ev ve mahalle sakinlerinin panik yaşamasına neden olan patlama nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalesiyle kısa sürede yangını söndürdü.