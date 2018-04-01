Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 160 kilogram esrar bulundu
Şanlıurfa'daki operasyonda 160 kilogram esrar ele geçirildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Bozova ilçesi girişinde bir kamyoneti durdurdu.
Dedektör köpek "Hera"nın yardımıyla yapılan aramada, aracın kasasına zulalanmış 45 paket halinde 160 kilogram esrar bulundu.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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