Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 160 kilogram esrar bulundu

Şanlıurfa'daki operasyonda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu Bozova ilçesi girişinde bir kamyoneti durdurdu.

Dedektör köpek "Hera"nın yardımıyla yapılan aramada, aracın kasasına zulalanmış 45 paket halinde 160 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çatışmalar devam ediyor

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA