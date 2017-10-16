Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 31 kilogram esrar ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptığı aramada 31 kilogram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili ev sahibi İ.K. gözaltına alındı.
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