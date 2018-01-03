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Şanlıurfa'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan ve geçen yıl iki katlı evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladığı öğrenilen yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Pakize Ceylan'dan haber alamayan komşuları evine gitti.

Komşular, uzun süre çalınan kapının açılmaması üzerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istendi. Yangın merdiveniyle pencereden içeri giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pakize Ceylan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumunu kaldırıldı.

 

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