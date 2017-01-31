Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Virüslerin de bağışıklık sistemi var!

Bakteriler gibi büyük virüslerin de kendilerini dış güçlerden koruması gerekir. Bunu en iyi yerine getirecek şey ise bir bağışıklık sistemidir. Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre büyük boyutlu virüslerde, bakterilerin CRISPR sistemine benzer bir bağışıklık sistemi var.