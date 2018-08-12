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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Reşit K'nin kullandığı 27 Y 9129 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 48'inci kilometresinde dönmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Suriyeli Ahmet A. yönetimindeki 63 MA 628 plakalı otomobille çarpıştı.      
 
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 27 Y 9129 plakalı araç, Salih E. idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.      
 
Kazada yaralanan sürücüler ile Fatmanur K, Elif K. ile Salih E, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.      
 
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.     

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