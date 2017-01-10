Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.
- AA
Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 5 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.
Kazada araçlardaki Mehmet Yıldız, Hüseyin Güneş ve Avni Geçgel ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 öğrenci yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı bir süre aksadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.