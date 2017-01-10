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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

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Fevzi Çakmak Bulvarı'nda aynı yönde seyreden, aralarında öğrenci servisinin de bulunduğu 5 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlardaki Mehmet Yıldız, Hüseyin Güneş ve Avni Geçgel ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 öğrenci yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bulvardaki trafik akışı bir süre aksadı.

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