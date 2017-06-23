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Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 6 polis yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´ın Harran ziyareti için Şanlıurfa'ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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