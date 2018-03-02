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Şanlıurfa'da, FETÖ ve PKK terör örgütlerine operasyonda 49 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 49 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik son bir haftada başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi terör örgütü FETÖ/PDY, 29 kişi de terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
 
Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 27 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sorgulanan terör örgütü PKK/KCK şüphelilerinden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 yabancı uyruklu sınır dışı edildi, 15 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
 

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