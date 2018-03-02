Şanlıurfa'da, FETÖ ve PKK terör örgütlerine operasyonda 49 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik son bir haftada başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 kişi terör örgütü FETÖ/PDY, 29 kişi de terör örgütü PKK/KCK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 27 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sorgulanan terör örgütü PKK/KCK şüphelilerinden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 yabancı uyruklu sınır dışı edildi, 15 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.