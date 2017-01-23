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Şanlıurfa'daki kazada 1 polisimiz hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan polis memuru hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Mesai bitimi evine giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Recep Yanmaz, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 kişiyi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. 

Kazayı duyup olay yerine giden polis memurunun mesai arkadaşları, yolun kenarına savrulan polis memurunun cesedini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sunay Balıkkaya da kaza hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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