Şanlıurfa'daki operasyonda bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile 2 av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, merkez Karaköprü ilçesi Hamurkesen Mahallesi'nde İ.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Drone destekli düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile 2 av tüfeği ve bir miktar mermi bulundu.

Uyuşturucu madde bulundurmaktan sabıkası olan İ.A. gözaltına alındı.