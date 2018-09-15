Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'daki operasyonda bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile 2 av tüfeği ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, merkez Karaköprü ilçesi Hamurkesen Mahallesi'nde İ.A'ya ait evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Drone destekli düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bin 150 kök Hint keneviri, 250 gram kubar esrar, 2 hassas terazi ile 2 av tüfeği ve bir miktar mermi bulundu.

Uyuşturucu madde bulundurmaktan sabıkası olan İ.A. gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT Suriye´de 9 teröristi yakalayarak Hatay´a getirdi

MİT Suriye´de 9 teröristi yakalayarak Hatay´a getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

NASA asteroid'lere karşı kullanacağı silahı için tarih verdi

En zararlı 30 yiyecek

En zararlı 30 yiyecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA