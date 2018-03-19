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Şanlıurfa'daki Suriyeli sığınmacılar, Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmasını kutladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de kontrolü sağlamasını sevinçle karşıladı.

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Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin dalları ile süsleyen Suriyeliler, Hükümet Konağı önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TSK lehine sloganlar attı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmasını kutlayan Suriyelilerin sevinç gösterisine katıldı.

Atilla, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart'ta iki zaferi birden yaşadıklarını söyledi.

"103 yıl önce Muhammed'in ordusunun Çanakkale'yi kurtardığı gibi bugün de Muhammed'in ordusu Afrin'i zalimlerin elinden kurtardı." diyen Atilla, "Bugün bu kutlamayı yapan Suriyeli kardeşlerimiz araçlarıyla cadde ve sokaklara çıkmışlar ve Afrin'in kurtuluşunu kutluyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ediyorum. 'Tüm emperyalistlere direnerek Afrin'e gireceğim, Afrin'i özgürleştireceğim' diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, tüm emniyet güçlerimize, Özgür Suriye Ordusuna ve 78 milyon yekvücut olan aziz Türk milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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