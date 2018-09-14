Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, bir tabanca, 195 mermi, dürbün, iki el bombası, bomba düzenek kumandası, hücum yeleği, örgütsel döküman, dijital materyal ve iki el telsizi ve telsiz rolesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA