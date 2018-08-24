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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, Sinekli Mahallesi'nde Nezif Aslan (8) evlerinin yakınındaki sulama kanalı çevresinde oynarken suya düştü. Çocuğun suda gözden kaybolduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Kanalında arama yapan su altı ekipleri, Aslan'ın cesedine ulaşamadı. Bir süre sonra Büyükhan Mahallesi yakınlarında suda çocuk cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kanaldan çıkarılan cesedin,
 Aslan'a ait olduğu belirlendi.      
 
Aslan'ın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardıdan ailesine teslim edildi.      
 

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