Şanlurfada DEAŞ operasyonu: 100 gözaltı
Kent merkezi ve ilçelerinde 40 adrese düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı
- AA
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.Kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda özel harekat polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Aralarında pansiyon, iş yeri ve evlerin de bulunduğu
40 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayara el konuldu, 100 kişi gözaltına alındı.Örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu belirlenen evler, zabıta ekiplerince mühürlendi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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