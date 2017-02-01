Şans Topu 1 Şubat 2017 çekiliş sonucu | Büyük ikramiye 2 kişiye çıktı

Milli Piyango Şans Topu 1 Şubat 2017 Çarşamba çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu'nun 816. hafta çekilişi yapıldı. Büyük ikramiyeyi 2 kişi paylaştı. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Tokat-Zile ve Konya-Selçuklu'daki bayilerden yatırıldı. Şimdi Şans Topu oynayan binlerce kişi kazanan numaralar ve ikramiyelerin kaç lira olduğuna bakıyor. Şans Topu 1 Şubat 2017 Çarşamba 816. hafta çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de açıklandı. Kazandıran numaralar için haberimizden sorgulama yapabilirsiniz.

1 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 13, 17, 19, 32 ve artı 8 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi, 337 bin 970 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 755 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 347 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 600 kişi 34 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 510 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 381 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 52 bin 505 kişi 6'şar lira, 1 artı 1 bilen 173 bin 744 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Tokat-Zile ve Konya-Selçuklu'daki bayilerden yatırıldığı bildirildi.