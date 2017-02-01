Şans Topu 1 Şubat 2017 çekiliş sonucu sorgulama ekranı | MPİ giriş ile sonuç bakma

Şans Topu Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Şans Topu oynayan binlerce kişi Şans Topu çekilişini heyecanla bekliyor. 816. hafta çekilişi yapılacak Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen İstanbul'dan bir kişi 699.026,50 TL ikramiye kazandı. Şimdi kazanan numaralar ve ikramiyenin kaç lira olacağı merak ediliyor. Şans Topu 1 Şubat 2017 Çarşamba 816. hafta çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de açıklandığı an haberimizden sorgulama yapabileceksiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA (25 OCAK 2017) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 3, 6, 15, 19, 33 + 13

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 699.026,50 TL

5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.883,80 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 207 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 338,15 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,90 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 5.824 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,40 TL

3 bilen kişi sayısı : 77.501 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 53.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 175.188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.