Şans Topu çekiliş sonuçları (25 Ocak 2017 Çarşamba) Milli Piyango

Milli Piyango Şans Topu 25 Ocak 2017 Çarşamba 815. hafta çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de açıklandı. Geçen hafta İstanbul Beykoz'dan 1 kişiye büyük ikramiye isabet etti. 5+1 bilen bu kişiye 2.219.083,70 TL büyük ikramiye verildi. 25 Ocak Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 699.026,50 TL ikramiye kazandı. Bu hafta şansını deneyip Şans Topu oynayanlar için kazanan numaralar.

ŞANS TOPU 25 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 3, 6, 15, 19, 33 + 13 5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 699.026,50 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.883,80 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 207 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 338,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.824 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,40 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.501 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,20 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 53.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 175.188 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 814. hafta çekilişi yapıldı. 18 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul Beykoz'a isabet etti. 5+1 bilen 1 kişi 2.219.083,70 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

5 bilen 15 kişi 5.298,00 TL, 4 + 1 bilen 231 kişi 344,45 TL, 4 bilen 2.850 kişi 37,25 TL, 3+1 bilen 6.475 kişi 20,65 TL, 3 bilen 90.356 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 60.128 kişi 6,25 TL, 1+1 bilen 202.586 kişi 3,50 TL kazandılar.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynayacaklar her haftanın çarşamba gününe kadar oynayabilir ve çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı Şans Topu çekilişi gerçekleşmektedir. Birçok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans Topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans Topu'ndan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21.00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ

Şans Topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örneğin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

Şans Topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

Şans Topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

Şans Topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

Şans Topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

Şans Topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Şans Topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.