30 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları kupon sorgulama Şans Topu sonuçları

30 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Şans Topu sonuçları çıkan numaralar ve kupon sorgulama işlemleri, 30 Ağustos Şans Topu çekilişinin hemen ardından yapılabiliyor. Şans Topu’nda geçen hafta büyük ikramiyeyi tam 4 kişi bilmişti. Şans Topu sonuçları, kupon sorgulama ve çıkan numaraları öğrenme işlemleri sayfamızdan yapılabiliyor. Şans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örneğin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

ŞANS TOPU 30 AĞUSTOS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu 30 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul Fatih ve İstanbul Sarıyer’den iki kişiye isabet etti ve 5+1 bilen 2 kişi 347.925,60 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 14 kişi 347.925,60 TL, 4+1 bilen 194 kişi 358,80 TL, 4 bilen 2.533 kişi 36,70 TL, 3+1 bilen 5.760 kişi 5.760, 3 bilen 79.155 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 54.317 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 186.222 kişi ise 3,35 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 13, 19, 21, 24, 29 ve artı 6 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Her hafta Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi sonucunda 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 2+1 ve 1+1 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanır. Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazananlar arasından;

5+1 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,

4+1 bilenler ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

1+1, 2+1, 3, 3+1 bilen talihliler ise loto bayilerinden ikramiyelerini alabilir.

Şans Topu çekilişi ile ikramiye almaya hak kazanan talihliler, ikramiyelerini bir yıl içinde almalıdır. Bir yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Şans Topu kuponu iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesinde ise 1'den 14'e kadar sayılar yer alır. Sayı kümelerinin birincisinde 5, ikincisinde de 1 sayı seçilir ve işaretlenir. Şans Topu çekilişinde diğer çekilişlere göre talihlilere dağıtımı yapılan ikramiyelerin grupları da fazladır. Toplamda 8 ikramiye grubu bulunur. Çekilişe katılmak isteyenler Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00'a kadar çekilişe katılabilirler.