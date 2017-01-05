Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

Sınavdan önce uyumak mı yoksa çalışmak mı daha faydalı?

Sıınavlardan önce çoğumuzun yaşadığı bir ikilem ders mi çalışmalıyız yoksa dinlenmelimiyiz? Çoğumuz belki uyumanın köyü bir fikir olduğunu düşünübiliriz fakat yapılan son araştırmalara göre uyumanın hafızamızın tekrar gözden geçirme olgusunu daha da güçlendirdiğini ortaya çıkardı.