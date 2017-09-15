Sarallar ve Şahinler adliyede birbirine girdi
Sedat Şahin grubu ve Sarallar grubu arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda taraflar birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgaya polis müdahale etti.
- DHA
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu.
Mahkemenin duruşmayı ertelenmesinin ardından adliye koridorları bir anda karıştı. Adliye koridorunda karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Gerginlik adliye önünde de devam etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.