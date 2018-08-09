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Şarampole yuvarlanan otomobilden sağ çıktılar

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin içindeki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Havran ilçesi Balıkesir Edremit karayolu gelin deresi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 JA 1011 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan A.U., U.U. ve C.U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ve itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilin içerisinden çıkardı.
 
Yaralılar Havran Devlet Hastanesine sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
 

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