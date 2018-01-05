Sarıkamış şehitleri için yaylada anma etkinliği düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı dolayısıyla, Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda anma etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Ordu Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 bin rakımlı yaylada gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, millet olarak köklü bir maziye sahip olunduğunu belirterek, "Tarihimiz bizler için ibretlik vesikalarla doludur. Gençliğe tarih bilincini aşılamak, vatan sevgisini, millet ve benlik duygusunu hissettirmek için, 103 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında savaşarak veya donarak şehit olmuş, bu vatan için can vermiş Mehmetçik'lerimizi anmak ve Sarıkamış ruhunu yad etmek istedik." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise donarak şehit olan ecdadı unutmayacaklarını ifade ederek, onları hatırlamak için sabaha kadar nöbet tutacak gençlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ordu Gençlik Merkezi, Ordu Gençlik ve İzcilik Kulübü, Rusumat 4 Gençlik ve Spor Kulübü, Ordu İdeal Gençlik ve İzcilik Kulübü ve Ordu Dağcılık Kulübü üyesi gençler, şiirler ve marşlar okudu.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü yaylada, gençler daha sonra çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların da destek verdiği anma etkinliği, sabah namazının kılınmasının ardından sona erecek.