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Sarıkamış’ta araçlar kar ve tipiden yolda kaldı

Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Baharı bekleyen Sarıkamışlılar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, tipiden yoldan kalan aracı vatandaşlar kaldığı yerden çıkardı.

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Sarıkamış’ta akşam başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini tipiye bıraktı. Sarıkamış-Karaurgan yolunda tipiden mahsur kalan bir araç vatandaşların yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta bir anda etraf beyaza bürünürken, Sarıkamışlılar kışın bu kadar fazla kar yağmadığını belirttiler.

Öte yandan kar yağışı ve tipiden Digor-Iğdır Karayolu’nun Hanlar Geçidi’nde de TIR’ların mahsur kaldı. Mahsur kalan TIR’ların idmanına karayolları ekipleri yetişti. Tipinin etkili olduğu Hanlar Geçidi’nde zaman zaman ulaşımda aksıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

 

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