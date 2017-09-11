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Sarıkamış’ta orman yangını söndürüldü

Sarıkamış’taki orman yangını 9 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Sarıkamış Ormanlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Sarıkamışlıları da seferber etti. Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldı. Sarıkamış Belediyesi’nden anonslar yapılarak vatandaşların orman yangınını söndürme çalışmalarına katılımı sağlandı.

Kars, Sarıkamış, Selim, Kafkas Üniversitesi, Askeriye, Erzurum ve Kars Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin birden fazla noktada vatandaşlarla birlikte müdahale ettiği yangın, yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıkamış ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan İznos mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

 

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