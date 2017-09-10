Sarıyer'de DHKP/C operasyonu: Terör örgütü üyeleri kaçmak için tünel kazmış
Sarıyer'de, DHKP/C terör örgütüne yönelik 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 metre uzunluğunda tünel bulundu. Tüneli, şüpheli şahısların kaçmak için kullanacağı değerlendirilirken havadan helikopter destekli gerçekleştirilen operasyon kameralara yansıdı.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Sarıyer'de aralarında DHKP/C terör örgütünün gençlik yapılanması adına faaliyet gösteren “Gençlik Federasyonu” binasın da olduğu 3 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlene operasyonları polis helikopterleri de havadan destekledi. Operasyon anı polis helikopteri tarafından saniye saniye görüntülendi.
Operasyon gerçekleştirilen adreslerden birinde gizli bir girişi olan tünel tespit edildi. Şüpheli şahısların kaçmak için kullanacağı değerlendirilen ve ormanlık alana açılan tünelin 15- 20 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Tespit edilen tünel polis ekiplerince iş makineleriyle kapatıldı.
Öte yandan, operasyon düzenlenen bir başka adreste ise M.Ö. ve B.Ö. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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