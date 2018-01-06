Sarıyer'de otomobil denize uçtu: 1 ölü
Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
- DHA
Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.