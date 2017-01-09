Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sarıyer'de pazar alanının çatısı çöktü

Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle pazar alanının çatısı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pazar alanına park eden minibüsler çöken çatının altında kaldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre olay Sarıyer Organik Pazar alanında sabaha karşı meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle biriken ağırlığı taşıyamayan çatı, büyük bir gürültü ile çöktü. Pazar yerine park eden minibüsler, çöken çatının altında kaldı. Minibüslerde ciddi şekilde maddi hasar oluşurken, olayın gece yaşanması olası bir can kaybını önledi.
 
Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri ve itfaiye, minibüslerin kurtarılması için çalışma başlattı. Saatler süren çalışmanın ardından minibüsler çöken çatı kalıntılarının altından çıkartıldı.
 
Olayı anlatan bir pazarcı esnafı, "Burası Sarıyer organik pazarıydı. Minibüsçüler buradaydı kar nedeniyle belediyeden izin alarak park ettiler. Kapalı bir çatı vardı. Kar birikintisiyle yıkıldı. Pazar kurulacaktı ama büyük bir faciadan kurtulmuş olduk minibüsleri olması sebebiyle" ifadelerini kullandı.
 
Minibüsçü Ahmet Acar ise "Bizim arkadaşlar bütün arabaları buraya çekmişti. Ağırlıktan dolayı çatı komple arabaların üzerine çökmüş. Sadece park edilmiş araçlar vardı. Bugün buranın pazarıydı, böyle olduğundan dolayı pazar kurulmadı" şeklinde konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA