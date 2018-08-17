Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan operasyonun Ölüm patroniçesi olarak bilinen Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik olduğu öğrenildi.