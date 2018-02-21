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Şarköy'de piton paniği

TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde 3 metre 20 santim uzunluğunda ölü yılan bulundu. Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede piton olduğunu tahmin ettikleri yılanla ilgili gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi.

  • DHA
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Şarköy’ün İstiklal Mahallesi, Killik mevkiindedev yılan ölüsünü bulan kişi,bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği’ne götürdü.Burada avcılar tarafından şaşkınlıkla incelenen yılanın yapılan ölçümünde 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi. Avcıların haber vermesi üzerine Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nden bir ekip Şarköy’e giderek yılanıaldı. Ekipler, yılanın bulunduğu bölgede inceleme yaparak, vatandaşlarla da görüştü.
 
Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürü Gökay İnal, ilk incelemede yılanın piton olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Bir ekibin ilçede ilk incelemesini yaptığını belirten İnal, "Fotoğraflardan yılanın piton olduğunu düşünüyorum. Yılanı alıp İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne gönderip, burada bilimsel incelemesini yaptıracağız. Bu hayvan türü bizim bölgedeki doğal hayatta yok. Egzotik bir tür, bunlar tropikal iklimlerde yaşar. Bu yılan yasal olmayan yollardan getirilmiş olabilir. Vatandaş ya elinden kaçırdı ya da doğaya salmış olabilir. Gerekli inceleme ve araştırmaları yapıyoruz" dedi.

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