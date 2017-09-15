Saros Körfezi'nde dev granyöz balığı yakalandı
Saros Körfezi’nde yakalanan dev granyöz balığı balıkçı tezgahında sergilendi.
- İHA
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Keşan’a getirilerek balıkçı tezgahında sergilendi. Vatandaşların fotoğrafını çektiği dev balık, işyerinin açılışına özel olarak kilosu 20 TL’den satışa sunuldu.
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