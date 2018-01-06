SARP 2018’e hızlı girdi

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, 'SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedarikine yönelik olarak bugün, toplam bedeli 76 milyon 812 bin avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içinde tamamlanacağı bildirildi.

Tehditlere karşı kesin çözüm: SARP

Aselsan SARP- Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, taktik araçlar üzerinde ve sabit tesislerde, kara ve hava tehditlerine karşı yakın savunma amacıyla küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi.

SARP, önem ve hassasiyeti giderek artmakta olan güvenlik hususları ve asimetrik tehditler kapsamında kullanılmakta olup, gelişmiş komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst düzeye taşımaktadır.

SARP sistemine, ihtiyaca göre 12.7 mm Makinalı Tüfek, 7.62 mm Makinalı Tüfek veya 40 mm bombaatar takılabiliyor. Gece ve gündüz hassas gözetleme yeteneği sağlayan elektro-optik algılayıcıları ve silahın ateş gücünün etkin şekilde kullanılmasını sağlayan bilgisayarlı atış kontrol sistemi ile sistem, gündüz, gece ve zorlu koşullarda görev yapabilmekte, zırh altından ve/veya uzaktan kullanım imkanı ile kullanıcı personelin güvenliğini artırmaktadır.